Efectivos de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) – Pisco lograron la captura de dos personas con requisitorias vigentes durante un operativo realizado el 19 de enero en distintos puntos de la provincia.

La intervención forma parte de las acciones permanentes que ejecuta la Policía Nacional del Perú para combatir la delincuencia y reforzar la seguridad ciudadana.

Captura vigente

Los detenidos fueron identificados como Ryan Camasca Muñoa (27), alias “Yiyo”, y Juan Diego Flores Mayuri (26), alias “Canevo”. Ambos presentaban órdenes de captura vigentes emitidas por el Poder Judicial por los presuntos delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y lesiones graves, respectivamente, motivo por el cual fueron puestos de inmediato a disposición de las autoridades competentes.

Según información policial, los intervenidos son considerados individuos de alta peligrosidad y estarían presuntamente vinculados a otros hechos delictivos ocurridos en la jurisdicción de Pisco, lo que refuerza la importancia de su captura para la tranquilidad de la población.

La Policía Nacional del Perú continúa desarrollando operativos estratégicos y acciones firmes en la provincia, con el objetivo de preservar el orden público, garantizar la seguridad de los ciudadanos y fortalecer la lucha frontal contra la delincuencia organizada y común.

VIDEO RECOMENDADO