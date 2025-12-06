Un operativo policial permitió la captura de dos presuntos integrantes de una banda implicada en asaltos y robo de vehículos en sectores como Alto Comatrana y la urbanización Los Portales, en Ica. La intervención formó parte del plan policial “Impacto 2025”.

Con requisitoria

Durante el despliegue, agentes que patrullaban la zona próxima al puente Grau identificaron a un joven que, al notar la presencia policial, intentó cubrirse el rostro y cambiar de dirección. Ante la actitud evasiva, los efectivos procedieron a intervenirlo. El sujeto afirmó no portar su documento de identidad, por lo que se realizó la verificación a través del sistema SIDPOL.

La consulta arrojó que se trataba de Pedro Jesús Bernaola Ramos, de 22 años, quien registra una requisitoria vigente por robo agravado emitida por un Juzgado de Investigación Preparatoria. De inmediato fue detenido y trasladado a la comisaría de Ica. En paralelo, los agentes también ubicaron a Sebasthian Ricardo Donayre Ormeño, quien sería parte de la misma estructura delictiva y sobre quien existe una orden de detención preliminar.

Ambos estarían vinculados a una serie de ataques perpetrados en los últimos meses bajo la modalidad de asalto y despojo de vehículos, hechos que habían generado preocupación entre transportistas y vecinos.

Las autoridades instaron a cualquier persona que haya sido víctima de robos, acudir a la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos (DIROVE) en San Joaquín para reconocer a los detenidos.

