En una ceremonia que reunió a autoridades y personal del Hospital Antonio Skrabonja, el Dr. Aldo Philippe Torres Manrique fue oficialmente presentado como el nuevo director de esta institución de salud.

Asume el cargo

La entrega de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 1139-PE-ESSALUD-2025 estuvo a cargo del Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud.

Con su designación, el Dr. Torres Manrique asume la responsabilidad de dirigir y coordinar los servicios de salud del hospital, velando por la atención de calidad y el bienestar de todos los asegurados de la provincia de Pisco.

El nuevo director se comprometió a trabajar de la mano con el personal médico y administrativo, impulsando proyectos de desarrollo, modernización de procesos y mejora de la infraestructura del hospital.

