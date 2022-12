La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció su llegada a la región Ica para mañana lunes 19 de diciembre del 2022, con la finalidad de atender las demandas de la población tras las protestas y entregar más de mil títulos de propiedad a predios informales.

Mensaje a la Nación

Durante su mensaje a la Nación, la mandataria peruana informó que arribará al departamento iqueño, específicamente en el sector de Barrio Chino, ubicado en el kilómetro 261 de la Panamericana Sur, donde se bloqueó radicalmente la vía, además especificó que se realizará la entrega de títulos de propiedad hacia las familias, que por años esperaron la formalidad para acceder a diversos programas sociales.

“Los hermanos de Ica, de Barrio Chino, se han levantado y han tomado la carretera, de repente no todos, un grupo violentista, ellos reclaman su titulación y acaso en algún momento han venido y me han dicho señora presidenta queremos la titulación y si no nos da tomamos la carretera. También soy consciente como ciudadana como parte de la masa que en algún momento marchó en las calles, pero sin generar violencia, acaso hemos conversado y a mi negativa con mayor razón deberían salir y bloquear carreteras o quizás tomar medidas de fuerza, si ni siquiera me han dado el tiempo de poder conversar como debería de ser en un diálogo abierto y sincero. Cuando en la juramentación de ese 7 de diciembre dije este gobierno se va a caracterizar por ser dialogante, por tender los puentes, por resolver juntos los problemas de la patria”, declaró.

La mandataria señaló que, durante su llegada a la provincia iqueña, también se desplazará junto a su equipo técnico hasta el sector de La Tierra Prometida, donde por décadas miles de familias vulnerables esperan por una obra de agua y desagüe para mejorar su calidad de vida, y actualmente deben padecer por la falta del líquido y enfrentarse a un problema de salud pública, ante la construcción de fosas sépticas que emanan fétidos olores.

“El día lunes vamos a estar en Barrio Chino, llevando la titulación que ustedes hermanos con justa razón reclaman, pero así como la titulación en Barrio Chino también he estado en La Tierra Prometida, cuando hice la campaña allá en Ica y están sin agua y sin desagüe, y hay que resolver ese tema prioritario, y no solo La Tierra Prometida esta sin desagüe, también esta Paraíso en Piura”, dijo.

Ministra de Vivienda

Durante el discurso presidencial, también intervino la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuellar, quien confirmó que este lunes 19 de diciembre visitará la región Ica junto con la presidenta de la República, Dina Boluarte, donde entre otras acciones se entregará 1432 títulos de propiedad.

“Estoy a cargo de la región Ica y Amazonas, como ya lo adelantó la presidenta, el día lunes estamos viajando a la zona de Ica para entregar aproximadamente 1432 títulos de propiedad”, agregó la titular de Vivienda.

Cabe señalar que las autoridades del Gobierno Central llegarán al departamento iqueño, luego que los manifestantes sean retirados después de bloquear por cuatro días consecutivos la Panamericana Sur en los kilómetros 261, en la zona de Barrio Chino, el 291, en Expansión Urbana (Salas Guadalupe), el 299, en El Álamo (Ica), y también en otros tramos, en los distritos de Santiago y Ocucaje.

