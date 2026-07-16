Los constantes reportes de sismos registrados con epicentro en la región Ica han generado preocupación entre la población. Frente a esta situación, el presidente de la Cruz Roja Peruana – Filial Provincial de Pisco, Ing. Jorge Guerrero Romero, exhortó a la ciudadanía a fortalecer la cultura de prevención y mantenerse preparada ante la eventual ocurrencia de un terremoto de gran magnitud. En diálogo con Correo, precisó que el Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que los movimientos sísmicos son una realidad permanente y no deben tomarse con indiferencia.

Mensaje de prevención

El representante de la institución pidió a la población conservar la calma y evitar dejarse llevar por rumores o información falsa que circula en redes sociales, recomendando informarse únicamente a través de fuentes oficiales.

“El miedo no debe ganarnos; lo que debemos hacer es prepararnos. Nadie puede predecir cuándo ocurrirá un terremoto, pero sí podemos reducir sus consecuencias si actuamos con responsabilidad”, sostuvo.

Guerrero Romero recordó que Pisco conoce de cerca los efectos devastadores del terremoto, por lo que insistió en la importancia de que cada familia cuente con un plan de emergencia, identifique las zonas seguras de su vivienda y disponga de una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, botiquín, linterna, radio, documentos personales, medicamentos y otros artículos indispensables para las primeras horas posteriores a un desastre.

Asimismo, explicó que, cuando ocurre una emergencia de gran magnitud, la Cruz Roja Peruana activa sus protocolos de respuesta humanitaria mediante evacuación de personas afectadas, distribución de ayuda humanitaria, instalación de albergues temporales, apoyo psicosocial y evaluación de necesidades, trabajando de manera coordinada con las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Finalmente, el presidente de la Cruz Roja Peruana Filial Pisco reiteró que la prevención es una tarea de todos e invitó a la ciudadanía a participar en las campañas de capacitación y sensibilización que desarrolla la institución.

“No debemos esperar que ocurra un desastre para recién actuar. Una población preparada puede salvar muchas vidas”, concluyó el Ing. Jorge Guerrero Romero.

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