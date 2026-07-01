La Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNICA) retomó las clases presenciales en varias de sus facultades; sin embargo, la Facultad de Ciencias mantendrá la modalidad virtual debido a los severos daños que presentan sus pabellones tras el reciente sismo registrado en Ica.

Riesgo en la zona

El decano de la Facultad de Ciencias, Miguel Tasayco, afirmó que su unidad académica es una de las más afectadas por el movimiento telúrico y recordó que el mismo pabellón ya había sufrido graves daños durante el terremoto del 2007. “Tengo información de que Defensa Civil lo había declarado inhabitable, pero solamente se hizo una refacción. Si el sismo reciente hubiera sido más fuerte, este pabellón se habría caído”, declaró.

Tasayco explicó que actualmente cuatro pabellones forman parte de la facultad, aunque varios presentan afectaciones que impiden su uso. Indicó que únicamente el pabellón C se encuentra en mejores condiciones, aunque resulta insuficiente para albergar todas las actividades académicas. Además, señaló que otras facultades, como Odontología y Economía y Negocios, también continúan desarrollando sus clases de manera virtual mientras culminan las evaluaciones técnicas.

Respecto al edificio con mayores daños, el decano sostuvo que la decisión final dependerá de los informes especializados, aunque consideró que la mejor alternativa sería reemplazar la infraestructura. “Este pabellón está muy afectado, tal vez el más afectado de toda la universidad. Yo pienso que debería derrumbarse y construir otro”, manifestó, al advertir que no existen garantías para que estudiantes y trabajadores ocupen esas instalaciones.

El decano informó que durante la jornada se desarrolló una nueva inspección encabezada por Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Ica, mientras se espera también la participación de especialistas provenientes de Lima para complementar la evaluación estructural. Asimismo, señaló que existen antecedentes de informes que declaraban inhabitables algunos ambientes, aunque estos documentos no estarían disponibles actualmente.

Mientras concluyen las inspecciones y se adoptan decisiones sobre la infraestructura, la Facultad de Ciencias continuará impartiendo clases de forma virtual. “Vamos a seguir en la virtualidad hasta que nos den las garantías necesarias”, indicó Tasayco, quien precisó que el personal administrativo viene ocupando aulas habilitadas provisionalmente debido a que sus oficinas también resultaron afectadas por los daños ocasionados por el sismo.

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