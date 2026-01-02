Enzo Joao, se convirtió en el primer bebé del año 2026, nacido en la provincia de Chincha. El neonato pesó 3 kilos 140 gramos, y de acuerdo con la información del hospital San José el nacimiento sucedió a la 1:36 de la madrugada de ayer 1 de enero. Tanto el pequeño como su madre quedaron al cuidado de los profesionales de la salud del nosocomio para las últimas evaluaciones antes de ser dados de alta.

Recién nacidos

Maryori, la madre, acudió al establecimiento chinchano para el nacimiento de su bebé. Mientras restaban los últimos minutos del 2025, siguió bajo atención a cargo del personal de Sala de Partos del San José. Ella, recibió el año nuevo contando los minutos para tener en brazos a su niño. Finalmente, a la 1:36 del 2026 se escucho en los pasillos el llanto del recién nacido, a quien bautizaron como Enzo Joao.

La progenitora y su pareja José, los primeros padres de este nuevo año, recibieron la gran noticia: el bebé nació bien de salud. Maryori y su niño reciben atención del personal de Alojamiento Conjunto del nosocomio chinchano y de no haber ninguna observación podrán ser dados de alta para celebrar el nacimiento del nuevo integrante de la familia, llegado al mundo en la primera hora del 2026.

Asimismo, ell Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca inició el año 2026 con un emotivo acontecimiento: la bienvenida a los primeros bebés nacidos en el nosocomio durante el nuevo año.

Los protagonistas de este significativo momento son Neytan y Jheal, los dos primeros varoncitos del año. Neytan llegó al mundo a las 10:59 de la mañana, con un peso de 2.950 kilogramos, mientras que Jheal nació a las 2:12 de la tarde, registrando un peso de 3.630 kilogramos. Ambos recién nacidos se encuentran en buen estado de salud.

El equipo de Gineco-Obstetricia y Neonatología del hospital brindó atención profesional y oportuna, garantizando condiciones seguras y humanizadas para las madres y sus hijos.

