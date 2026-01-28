Un docente de una reconocida universidad pública en la región Ayacucho, ha sido enviado a la cárcel. El profesional de la educación universitaria es acusado de pedir cientos de soles a un grupo de alumnos a cambio de aprobarlos en un curso. En el 2025 al mismo docente en un allanamiento domiciliario, las autoridades policiales le encontraron por encima de los 17 mil soles.

Docente investigado

El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho, dirigido por la fiscal provincial Elsi Chaupin Bautista, logró nueve meses de prisión preventiva contra el docente Leónidas Valerio Contreras Quispe de 60 años de edad, de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en perjuicio de la primera casa de estudios ayacuchana.

El caso fue sustentado ante el Poder Judicial por la fiscal adjunta provincial Rosa Huañac Inga, quien argumentó que el docente impartía el curso de matemáticas básica y habría recibido solicitado y recibido la suma de 700 soles en efectivo, a cambio de aprobar a un grupo de sus estudiantes.

Asimismo, se recuerda que el año pasado, durante el allanamiento de la vivienda del catedrático, se encontró más de 17 mil soles en sobres manila.

Durante el tiempo de la prisión preventiva se profundizarán las investigaciones.

“El Ministerio Público reafirma su compromiso de luchar contra la corrupción y velar por la legalidad y el correcto uso de los recursos públicos”, indicó la Fiscalía.

