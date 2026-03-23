La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas - Sede Ayna, a través del Fiscal Adjunto Provincial Jhon Miller Cherrepano Consuelo, logró que se dictara nueve meses de prisión preventiva contra G. H. C., investigado como coautor del presunto delito de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado.

Esta medida se produjo luego de su intervención en una operación realizada en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), zona conocida por la presencia de organizaciones dedicadas a la producción de estupefacientes.

Cantidades del insumo

El investigado fue detenido por personal policial mientras conducía una camioneta que presentaba irregularidades, en inmediaciones de la vía que conduce al distrito de Unión Asháninka, cerca de un grifo, dentro del distrito de Pichari, provincia de La Convención, región Cusco.

Durante el registro del vehículo, realizado con la presencia del intervenido, se hallaron sacos que contenían bolsas identificadas con la inscripción de bisulfato de sodio, un químico utilizado en la elaboración de drogas ilícitas. Parte del material estaba ubicado en la tolva y otra parte dentro de la cabina del vehículo, evidenciando la intención de trasladar grandes cantidades del insumo.

Tras la intervención, se realizaron las diligencias correspondientes para garantizar la cadena de custodia y la correcta documentación del hallazgo. Esto incluyó la verificación de los sacos, la extracción de muestras, el pesaje y el lacrado del material incautado, determinándose un total de 1,500 kilogramos de insumos químicos, distribuidos en 60 bolsas, lo que representa un volumen significativo destinado al tráfico ilícito.

La investigación se centra en el presunto transporte de insumos químicos no controlados con destino a la producción de drogas, delito que tiene graves implicancias para la seguridad y la salud pública. La detención y posterior prisión preventiva de G. H. C. busca garantizar que el imputado permanezca a disposición del proceso judicial, evitando su posible fuga o interferencia en las pesquisas.

El imputado fue internado en el Establecimiento Penitenciario de Ayacucho, donde cumplirá la medida de prisión preventiva mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones.

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