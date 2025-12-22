La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, con la Fiscal Provincial Wilma Flores Pozo como responsable de la investigación, logró que se declare fundado el requerimiento de prolongación prisión preventiva por seis meses, de los nueve que solicitó, contra Emilio Sulca Pozo, alias ‘Gringo’; Baunino Huaytán Cruz, alias ‘Nino’; y Grimaldo Celso Rojas Meza, investigados por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado.

Grave delito

El 12 de abril de 2025 se produjo un robo agravado en el establecimiento de urgencias veterinarias y al mismo tiempo agente del Banco de la Nación, ubicado en la segunda cuadra del jirón Ricardo Palma, distrito de Jesús Nazareno, en la provincia de Huamanga (Ayacucho).

De acuerdo con las investigaciones, desde aproximadamente las 06:10 de la mañana, Sulca Pozo habría iniciado coordinaciones a través del aplicativo WhatsApp con el acusado Huaytán Cruz, con la finalidad de ejecutar el referido delito; asimismo, a partir de las 06:58 a.m., se habrían intensificado dichas coordinaciones tras realizar labores de reglaje, consistentes en observar los movimientos del personal y la rutina operativa del local, hechos que se encontrarían corroborados con los mensajes extraídos de la aplicación de mensajería instantánea.

Como resultado de estas coordinaciones, Sulca Pozo habría facilitado el ingreso de tres sujetos, identificados con los alias ‘Conejo’, ‘Dragón’ y ‘Negro’ (en proceso de identificación) quienes ingresaron al establecimiento cuando la agraviada se encontraba atendiendo el negocio. Inicialmente, uno de los sujetos solicitó realizar una operación bancaria, lo que motivó que la víctima se dirigiera al área de caja. En ese momento, ingresaron dos sujetos más, uno de los cuales portaba un arma de fuego.

Durante el desarrollo del hecho, uno de los sujetos extrajo un arma de fuego y la apuntó contra la agraviada, quien, por temor y con la finalidad de salvaguardar su integridad física, salió del local por una puerta alterna. Posteriormente, los tres individuos forzaron una puerta pequeña de melamina y lograron sustraer dinero en efectivo (entre 12 a 15 mil soles), una computadora portátil y un teléfono celular.

Los hechos descritos se encuentran respaldados por las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del establecimiento, las cuales forman parte de los elementos de convicción que vienen siendo evaluados por el Ministerio Público en el marco de la investigación correspondiente.

A los implicados del indicado proceso les espera una pena probable de 27 años de pena privativa de libertad efectiva por el mencionado hecho.

