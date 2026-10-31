Tres organizaciones dedicadas a la actividad pecuaria de la región Ica culminaron sus respectivos planes de negocio financiados por el Gobierno Regional de Ica, mediante el programa PROCOMPITE, iniciativa que contempló la entrega de equipamiento destinado a mejorar las condiciones de producción y crianza de cerdos.

Apoyo con implementos

Los proyectos correspondieron a la AEO Granja Porcino Las Lomas del Guayabo S.A.C., la AEO Asociación de Pequeños Ganaderos y Agricultores Buena Vista y la AEO Empresa de Criaderos de Porcinos y Aves Las Lomas del Guayabo S.A.C.

Como parte de la ejecución de los planes, se entregaron diversos equipos y bienes para optimizar las labores en las unidades productivas. Entre ellos figuran comederos destinados a las etapas de recría y engorde, jaulas de maternidad, tanques, muebles y enseres, implementos que permitirán mejorar el manejo de los animales y las condiciones en las que se desarrolla su crianza.

La culminación de estas iniciativas representa un avance para las organizaciones beneficiarias, que contarán con mejores recursos para desarrollar sus actividades y fortalecer sus procesos de producción porcina.

A través de PROCOMPITE, el Gobierno Regional de Ica busca promover el desarrollo de las organizaciones productivas y contribuir al fortalecimiento de la actividad pecuaria en la región.

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