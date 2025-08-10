Lo que debía ser una jornada festiva terminó en tragedia. Un hombre, aún no identificado, falleció ahogado tras ingresar a una laguna durante la tradicional Fiesta del Agua en el barrio de Chaupi, en el distrito de Puquio, en la provincia de Lucanas, Ayacucho.

Tragedia en la zona

El hecho ocurrió en plena celebración de la conocida “picantada”, donde cientos de personas se congregaron para participar de los actos culturales y festivos propios de esta fecha. Según testigos, la víctima habría ingresado a la laguna o cocha en aparente estado de ebriedad, lo que habría comprometido su capacidad de reacción al quedar atrapado en el lodo del fondo.

Pese a la presencia de asistentes, no se logró rescatar al hombre a tiempo, generando conmoción entre los presentes. La festividad fue interrumpida mientras las autoridades locales y personal de salud llegaron al lugar para las diligencias correspondientes.

La Policía inició las investigaciones para determinar con exactitud las circunstancias del suceso y confirmar la identidad del fallecido.

