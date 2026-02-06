Un escenario de fuertes vientos se presentará en gran parte de la costa peruana entre este jueves 5 y el sábado 7 de febrero, con velocidades que irán en aumento y podrían generar diversas afectaciones, principalmente en zonas abiertas y vías expuestas.

Reducción de la visibilidad

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las corrientes de aire pasarán de leves a moderadas, alcanzando picos importantes en varias regiones.

En la costa norte se esperan ráfagas cercanas a los 32 kilómetros por hora, mientras que en la costa central los vientos podrían bordear los 34 km/h. En el sur, Arequipa registraría velocidades de hasta 22 km/h, y la región Ica sería una de las más impactadas, con ráfagas que podrían llegar a los 35 km/h.

Estas condiciones podrían provocar levantamiento de polvo y arena, reducción de la visibilidad horizontal y una disminución de la sensación térmica, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche.

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar medidas de prevención, evitar actividades al aire libre en zonas descubiertas y conducir con precaución en carreteras donde el viento pueda afectar la estabilidad y visibilidad.

