Con el objetivo de garantizar una mejor transitabilidad para los centros poblados más alejados, se iniciaron trabajos de mantenimiento en la Ruta IC-115, una vía clave que conecta el puente Aja con distintos caseríos del interior de la provincia de Nasca.

Ruta deteriorada

La intervención es ejecutada por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Ica, en respuesta al deterioro que sufre esta ruta no asfaltada cada año, especialmente durante la temporada de lluvias en febrero.

La directora regional del sector, María Aragonés Vente, explicó que el mantenimiento de esta vía no solo busca mejorar el tránsito, sino también facilitar el transporte de productos agrícolas y asegurar el acceso a servicios básicos como la educación.

Vecinos de la zona han resaltado la importancia de estos trabajos, que se realizan de forma periódica, pero cuya necesidad es cada vez más urgente debido a los impactos del clima en la región.

