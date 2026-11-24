El Gobierno Regional de Ica destinó más de 53 millones de soles para el fortalecimiento del equipamiento médico en hospitales de la región Ica. Tras ello, el Hospital Santa María del Socorro de Ica continúa realizando intervenciones quirúrgicas mediante técnicas laparoscópicas, una modalidad mínimamente invasiva que permite tratar diferentes patologías con incisiones pequeñas y favorecer la recuperación posoperatoria de los pacientes.

Procedimientos profesionales

Entre los procedimientos realizados por el equipo de Centro Quirúrgico figura una colecistectomía laparoscópica, conocida como Colelap, a una paciente de 75 años diagnosticada con colecistitis crónica calculosa, enfermedad relacionada con la presencia de cálculos en la vesícula biliar.

Una intervención similar se efectuó a otra paciente de 33 años, quien también presentaba diagnóstico de colecistitis crónica calculosa. En ambos casos, el procedimiento consistió en retirar la vesícula biliar mediante pequeñas incisiones, una técnica que permite reducir el dolor posoperatorio y favorecer una recuperación más rápida, dependiendo de la evolución de cada paciente.

Asimismo, el establecimiento de salud informó sobre una intervención ginecológica realizada a una mujer de 45 años con diagnóstico de quiste anexial izquierdo. En este caso, se practicó una quistectomía laparoscópica, procedimiento destinado a retirar el quiste mediante una técnica mínimamente invasiva.

Estas intervenciones permiten ampliar las alternativas de tratamiento quirúrgico que ofrece el hospital, tanto para pacientes con enfermedades de la vesícula biliar como para mujeres que requieren atención ginecológica especializada.

Con la realización de estas operaciones, el Hospital Santa María del Socorro busca fortalecer su capacidad para desarrollar cirugías laparoscópicas y ampliar la atención especializada a la población de Ica, mediante procedimientos que ofrecen beneficios durante la recuperación posoperatoria.

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