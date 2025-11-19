La XXI Olimpiada Nacional Escolar de Matemática Aceros Arequipa (ONEM – Aceros Arequipa 2025) se consolidó como uno de los certámenes educativos más importantes del país, reuniendo a más de 1,7 millones de participantes de todas las regiones del Perú.

La competencia promovió el pensamiento lógico, la creatividad y la resolución de problemas, incentivando en los jóvenes disciplina y entusiasmo por las matemáticas.

Alumnos sobresalientes

Como parte del reconocimiento a los logros obtenidos, el jueves 13 de noviembre se realizó una ceremonia especial en el auditorio de la UGEL Pisco, destinada a homenajear a los escolares locales que sobresalieron a nivel nacional. La actividad contó con autoridades, docentes, familias y representantes del sector privado, quienes celebraron el talento y la dedicación de los jóvenes.

Durante el evento, se reconoció al estudiante del colegio Bandera del Perú de Pisco, ganador de la medalla de plata por obtener el primer mejor puntaje en Nivel I (1.º y 2.º de secundaria).

Asimismo, se distinguió al alumno del colegio Saco Oliveros de Pisco, quien recibió la medalla de oro como segundo mejor puntaje en Nivel III (5.º de secundaria), destacando así la sobresaliente participación de la provincia en el certamen.

La ceremonia también contó con la presencia del alcalde provincial, Pedro Edgar Fuentes Hernández, así como de funcionarios de la UGEL y miembros de la comunidad educativa, quienes subrayaron la relevancia de generar espacios que fomenten el aprendizaje y la excelencia académica.

