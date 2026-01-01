Durante el domingo cívico realizado el 28 de diciembre de 2025 en la Plaza de Armas de Ica, el estudiante Johan Canelo Córdova, del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Ica, fue distinguido como Hijo Predilecto de la ciudad, en reconocimiento a su destacado logro académico a nivel internacional.

Talento académico

El joven obtuvo el primer puesto en la categoría Ciencias Sociales en el Mundial Escolar de Ciencia y Tecnología, desarrollado el 2025 en Valparaíso, Chile, certamen que reunió a delegaciones estudiantiles de diversos países. Su desempeño le valió la medalla de oro, además de asegurar su clasificación a futuras competencias internacionales que se realizarán en Colombia y Dubái en 2026.

La distinción fue entregada por el alcalde de Ica, Carlos Reyes, quien destacó el impacto del logro de Johan no solo en el ámbito educativo, sino también como referente para los escolares de la región.

Este reconocimiento se suma a otro otorgado en octubre de 2025 por el Ministerio de Educación, que también destacó el desempeño del estudiante iqueño como parte de los talentos académicos más sobresalientes del país.

VIDEO RECOMENDADO