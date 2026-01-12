En una emotiva ceremonia realizada en la Plaza de Armas de Ica, la Municipalidad Provincial otorgó la Medalla de la Ciudad a Joshua Jayo Figueroa, estudiante del colegio Futura Schools, sede Parcona – Ica, en reconocimiento a su destacado desempeño académico y logros recientes.

Talento iqueño

Joshua fue seleccionado para participar en el programa Huarmis Space 2025, que se llevará a cabo en las instalaciones de la NASA, convirtiéndose en uno de los jóvenes representantes de la región en iniciativas de ciencia y tecnología a nivel internacional.

El reconocimiento resalta el potencial académico y científico de la juventud iqueña, así como su compromiso con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, proyectando a Joshua como un referente del talento regional.

Durante la ceremonia, autoridades y familiares destacaron el esfuerzo del estudiante, celebrando su dedicación y compromiso, y alentando a otros jóvenes a seguir su ejemplo.

