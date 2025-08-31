En el marco del Día Internacional de la Obstetricia, conmemorado cada 31 de agosto, el hospital Félix Torrealva Gutiérrez fue escenario de una ceremonia y misa en honor al personal de obstetricia, en reconocimiento a su labor diaria en el acompañamiento y cuidado de madres gestantes.

Profesionales de la salud

El evento contó con la participación del Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, quien destacó el rol fundamental de las obstetras en el sistema de salud, resaltando su acompañamiento durante todo el proceso de gestación y su compromiso con la atención de calidad a las pacientes.

Durante la ceremonia, Anarella Gabriel Guevara, coordinadora del servicio de obstetricia del hospital, expresó su agradecimiento al equipo por su vocación y entrega. “Su labor impacta directamente en la salud de las mujeres aseguradas, y es un trabajo que merece ser reconocido”, señaló.

La actividad fue también una oportunidad para destacar el trabajo en equipo que caracteriza a este servicio, considerado una pieza clave en la atención primaria y especializada que reciben las gestantes en la región.

VIDEO RECOMENDADO