La figura del artista y compositor Felipe Bautista Alvites, conocido artísticamente como “El Jilguero de Vilcanchos”, continúa siendo recordada por familiares y seguidores de la música tradicional peruana debido a su aporte cultural y a las composiciones que retrataron algunos de los episodios más significativos de la historia de Ica.

Legado artístico

Entre sus obras destaca una canción inspirada en la histórica inundación del 8 de marzo de 1963, acontecimiento que dejó severos daños en diversos sectores de la ciudad. A través de sus letras, Bautista plasmó no solo el impacto de la tragedia, sino también una crítica social dirigida a las autoridades de la época por la situación que enfrentaban los damnificados.

Parte de la composición hace referencia a los estragos ocasionados por el desborde del río y a las dificultades que atravesó la población iqueña tras el desastre natural, convirtiéndose en un testimonio artístico de aquel episodio que permanece en la memoria colectiva de la región.

“Río bendito de las altas punas, no te desbordes por mi Santa Tierra. Tengo presente el daño que has hecho con tus Caudales el 8 de Marzo. Pasaje El Dique en la calle Puno, el barrio junto a la Avenida Grau. Fueron dañados por tus turbias aguas. Río malvado, Río traicionero. ¡Ay, que bonito! ser Presidente, ser Diputado, y ser un Ministro representante de la Nación. Bien sentaditos, tienen su proce en carros de lujo mientras que el pueblo sufre y padece en la miseria”, dice su canción.

Durante su trayectoria, Felipe Bautista logró llevar el nombre de Ica a diferentes escenarios del país en una época marcada por el auge de la música folclórica. Asimismo, compartió presentaciones con reconocidas figuras del espectáculo nacional, entre ellas la destacada soprano peruana Yma Súmac, durante eventos realizados en el antiguo Coliseo Municipal de Ica.

Bautista es además recordado por ser abuelo de Akemy Bautista, reconocida como la “Soprano del Oasis de América”, intérprete del Himno Regional de Ica y ganadora de diversos certámenes nacionales.

El artista falleció el 11 de abril de 2023 a los 91 años de edad. Sus restos descansan en el Campo Santo del distrito de Los Olivos, en Lima. También es padre del periodista iqueño Marlos Vidal.

A más de tres años de su partida, familiares y allegados destacan que su legado artístico permanece vigente a través de sus composiciones y del recuerdo de quienes valoran su contribución a la identidad cultural de Ica y del país.

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