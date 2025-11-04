Para fortalecer el aprendizaje y el cuidado infantil, la Dirección Regional de Educación de Ica (DRE Ica) realizó la entrega de materiales didácticos y de aseo a 27 instituciones educativas de nivel inicial ubicadas en zonas rurales y urbanas de la región.

Por la primera infancia

La iniciativa forma parte del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), que busca mejorar las condiciones pedagógicas y de cuidado en las aulas de educación inicial, especialmente en las denominadas EDUCUNAS.

Según informó la DRE Ica, la intervención tiene como propósito cerrar brechas de acceso a la educación, garantizar la matrícula oportuna de niñas y niños de tres años, y promover entornos seguros y estimulantes para el desarrollo integral de la primera infancia.

Entre los materiales entregados se incluyen juegos didácticos, bloques de construcción, cubos de textura, relojes Montessori y pelotas sensoriales, que contribuyen al desarrollo cognitivo y motriz. También se distribuyeron insumos de aseo personal y limpieza, como pañales, papel toalla y jabón líquido, para mejorar las condiciones de higiene en los centros educativos.

