La presencia de locales informales que expenden bebidas alcohólicas cerca de centros educativos encendió las alertas en la provincia de Nasca.

El regidor provincial de Nasca, Wilser Joel Mosqueira Flores presentó un oficio dirigido al alcalde Jorge Bravo, para solicitar operativos urgentes e inopinados contra bares clandestinos y establecimientos que funcionan sin licencia municipal.

Orden público

El pedido, ingresado el 23 de abril de 2026, advierte que varios negocios operan fuera del horario permitido y en condiciones que vulneran normas de seguridad y convivencia ciudadana.

En el documento, el concejal remarca que algunos de estos locales se ubican en inmediaciones de instituciones educativas, exponiendo a menores de edad a riesgos como consumo indebido de alcohol, riñas y alteración del orden público.

Entre las acciones planteadas figuran la clausura temporal o definitiva de los negocios informales, aplicación de sanciones administrativas, coordinación con la Policía Nacional y la presentación de un informe detallado al Concejo Municipal.

El pedido se sustenta en la Ley Orgánica de Municipalidades y en ordenanzas vigentes sobre licencias de funcionamiento y distancias mínimas respecto a colegios.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO