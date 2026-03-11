Vecinos de la provincia de Nasca denunciaron la presunta operación de bares clandestinos en las riberas del río Aja, locales que —según afirman— continuarían funcionando sin control pese a reiteradas quejas presentadas ante las autoridades.

Riesgo de inseguridad

De acuerdo con los residentes de la zona, estos establecimientos operarían principalmente en horarios nocturnos, generando ruido, consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y situaciones que alteran la tranquilidad del sector. Los pobladores también expresaron preocupación por posibles riesgos de inseguridad y desorden, especialmente durante fines de semana.

Los denunciantes señalan que, pese a que el tema habría sido puesto en conocimiento de la Municipalidad Provincial de Nasca, hasta el momento no se habrían realizado intervenciones sostenidas que permitan controlar y erradicar estos locales informales.

Asimismo, indicaron que la presencia de estos bares en una zona cercana al río podría representar riesgos para la seguridad de las personas, además de posibles afectaciones ambientales por la acumulación de residuos.

