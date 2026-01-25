El regidor provincial de Ica, Carlos Ponce, brindó su descargo público tras las críticas generadas por la aprobación del cambio de zonificación a favor de la empresa Tengda Cerámica Perú SAC, decisión que ha generado controversia por tratarse de una actividad industrial en una zona de vocación agrícola.

Zonificación defendida

Durante una entrevista, la autoridad edil sostuvo que su voto se encuentra debidamente sustentado en el marco legal vigente, señalando que la empresa, como cualquier administrado, presentó su solicitud amparada en la Ley N.° 31313 y el Decreto Supremo 012-2022, cumpliendo con los requisitos formales para el cambio de índice de uso de suelo.

Ponce precisó que el Concejo Provincial solo evaluó el cambio de zonificación, y que dicho procedimiento no debe confundirse con las autorizaciones para operar, como la licencia de funcionamiento, licencia de edificación, Defensa Civil u opinión ambiental, las cuales son competencia de otras entidades y municipalidades distritales, en este caso, Salas Guadalupe y organismos como OEFA.

En respuesta a los cuestionamientos sobre el impacto en la agroexportación y el riesgo de contaminación, el regidor aclaró que la provincia no autoriza ni garantiza el funcionamiento de la empresa, y que, si las entidades competentes determinan que no cumple con los estándares ambientales o técnicos, esta no debería operar e incluso podría ser retirada

Indicó que el expediente llegó con informes técnicos y legales favorables tanto de la municipalidad distrital como de la provincia, los cuales respaldaron el voto mayoritario de los regidores.

Finalmente, Carlos Ponce afirmó que está dispuesto a acudir a cualquier instancia de fiscalización, incluida una comisión del Congreso, para sustentar su posición y reiteró que el debate debe centrarse en el respeto a los procedimientos administrativos y a la normativa vigente.

