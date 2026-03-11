La reina del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña (FIVI 2026), Camila Gonzáles Uculmana de 18 años, realizó una visita al Hogar de Ancianos “San Juan de Dios”, donde compartió una jornada de alegría y confraternidad con los adultos mayores que residen en este centro de atención.

Momento especial

Durante la actividad, la representante de la vendimia iqueña participó en diferentes momentos de integración con los residentes, quienes disfrutaron de un ambiente de música, conversación y compañía. Como parte del encuentro, también se realizó la entrega de rosas a las adultas mayores, gesto que fue recibido con emoción por parte de las residentes.

La visita incluyó además un compartir con alimentos y bebidas, generando un espacio de convivencia en el que los adultos mayores pudieron interactuar y disfrutar de un momento especial junto a la reina del FIVI 2026.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue cuando Camila Gonzáles Uculmana se unió a los adultos mayores para bailar, promoviendo un ambiente festivo y de cercanía que fue valorado por los presentes.

La actividad forma parte de las acciones sociales que acompañan las celebraciones de la Vendimia en la provincia de Ica, una festividad que busca resaltar no solo la tradición vitivinícola de la región, sino también el espíritu de unión y solidaridad entre sus ciudadanos.

VIDEO RECOMENDADO