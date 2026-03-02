La noche del sábado 28 de febrero, marcó un momento especial para la provincia de Ica: Camila Alexandra Gonzales Uculmana, de 18 años, fue elegida como la reina del 61° Festival Internacional de la Vendimia Iqueña (FIVI 2026), evento que se realizará del 6 al 16 de marzo y que celebra la riqueza vitivinícola y cultural de la región.

Actual soberana

Tras intensas semanas de preparación, las 12 candidatas se presentaron ante el jurado y el público en tres pasarelas: traje de baño, traje típico y vestido de gala. La elegancia, carisma y seguridad de Camila le permitieron destacarse entre las participantes, logrando conquistar la corona y el reconocimiento de los asistentes, quienes la ovacionaron durante toda la ceremonia.

La nueva soberana será la encargada de liderar las actividades del festival, que incluyen desfiles, espectáculos artísticos, presentaciones culturales y eventos relacionados con la promoción de la viticultura local, consolidando el evento como uno de los más importantes del calendario turístico y cultural de Ica.

En paralelo, el certamen también destacó otros reconocimientos. Stefanie Guerrero Jhong fue elegida reina del aniversario de la fundación española de la ciudad, cuya celebración se realizará en junio. Ximena Rodríguez Rosas recibió el título de Miss Elegancia; Sofía Espinoza Díaz fue reconocida como Miss Campiña y Valeria Farfán Hernández obtuvo los títulos de Miss Talento y Miss Simpatía.

Tras recibir la corona de manos de su antecesora, Malú Hernández, la flamante soberana del FIVI 2026, expresó su emoción y compromiso con la identidad iqueña.

“Llevar esta corona no es solo un honor, es una responsabilidad con nuestra historia. Ica es una tierra bendecida donde la tradición vitivinícola se transmite de generación en generación. Crecimos viendo a nuestros productores vitivinícolas cuidar la uva y producir nuestro destilado bandera. Y hoy nos toca a nosotros, los jóvenes, revalorar ese esfuerzo que nos convierte en la cuna y capital del pisco ante el mundo”, declaró Camila Gonzales.

El notario Jesús David Vásquez Vidal, de la Notaría Vásquez Vidal, garantizó la transparencia, imparcialidad y legalidad de la elección y coronación de Mis FIVI 2026.

Cabe señalar que, el FIVI 2026 iniciará oficialmente este viernes 6 de marzo y se extenderá hasta el lunes 16. Durante estos diez días, iqueños y los turistas (nacionales y extranjeros) podrán disfrutar de la tradicional pisa de uva en el lagar del campo ferial de Ica, ferias gastronómicas, desfiles de comparsas, entre otras actividades.

