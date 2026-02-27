La provincia de Ica se prepara para la elección y coronación de la reina del 61.º Festival Internacional de la Vendimia Iqueña (FIVI 2026), que se realizará mañana 28 de febrero en el coliseo deportivo del colegio San Luis Gonzaga.

Reina del FIVI 2026

Este certamen de belleza es una de las actividades más esperadas en la programación previa al festival, y representa no solo una competencia entre las aspirantes, sino también una expresión de la cultura y tradición vitivinícola.

Las candidatas, que representan a bodegas, empresas locales y diversos distritos y provincias de la región Ica, han venido participando en actividades que profundizan su vínculo con la tradición vitivinícola, como la ancestral pisa de uva.

Las participantes de esta edición son Alexa Mariajose Aguilar Muñante, Karla Valentina Peña Maldonado, Stefanie Liseth Guerrero Jhong, Esmeralda Lizbeth Arcos Agapito, Katherine Elías Tello, Ximena Rodríguez Rosas, Heidy Jazmín Navarro Cahua, Valeria Farfán Hernández, Camila Alexandra Gonzales Uculmana y Antonella Nicoll Pariona Farfán.

La actual soberana, Malú Hernández Ascona, corona su gestión cediendo la corona a la nueva reina durante la ceremonia que se espera congregue a autoridades, representantes del sector privado y público, así como al público en general.

La elección de la reina se realiza en el marco de las celebraciones que anteceden al inicio oficial del FIVI 2026, programado del 6 al 16 de marzo, período en que Ica se convierte en escenario de un variado programa de actividades culturales, artísticas, y de promoción turística, entre ellas pasacalles, catas, exposiciones y manifestaciones del acervo cultural.

