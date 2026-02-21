El desborde y la erosión provocados por el río Ica vienen arrasando cultivos de granada, uva y espárragos en el sector de Paraya, distrito de Ocucaje, generando graves pérdidas económicas entre pequeños productores.

Productores en riesgo

Los agricultores denuncian que los trabajos ejecutados por el PETACC, no solo no han mitigado el riesgo, sino que habrían debilitado las defensas naturales de la ribera.

José, pequeño agricultor de la zona, señaló que la erosión comenzó hace tres o cuatro días, tras la primera crecida fuerte del río. “Desde la primera venida empezó a erosionarse; es consecuencia del mal trabajo que han hecho”, afirmó mientras mostraba cómo el agua continúa socavando el terreno agrícola.

Según explicó, las maquinarias habrían profundizado el cauce más de lo debido y retirado o afectado plantaciones de casuarinas que funcionaban como defensa natural. “Han hecho un trabajo de arena contra arena. Los árboles quedaron en el aire y eso ocasionó que la parte baja se debilite”, sostuvo.

El agricultor indicó que se opusieron a la ejecución de esas obras; sin embargo, aseguró que las autoridades continuaron con el proyecto pese a las observaciones. “Vinieron con cinco o siete máquinas y empezaron a desplantar todo. Hoy vemos las consecuencias”, expresó con visible indignación.

Las pérdidas económicas ya superan los 5 mil soles solo en plantaciones recientes, sin contar la inversión acumulada durante años en recuperación de suelos. Cada planta de granada, explicó, cuesta aproximadamente 5 soles, y varias líneas completas han sido erosionadas por el avance del agua.

El productor recordó que hace 25 años sufrió una afectación similar y tardó entre 15 y 20 años en recuperar la productividad del terreno. “Es un terreno lavado, no sirve. Recuperarlo implica traer guano y trabajar años. No es cosa de uno o dos años”, lamentó.

Entre los afectados figuran parcelas de Rufina Chávez, Julio Vargas, Victoria Chávez, Guillermo Villagray, Abelino Pisco y Leóncio Chávez, así como áreas de espárragos que ya presentan daños parciales. Los agricultores solicitan con urgencia maquinaria pesada y volquetes para colocar piedras y contener el avance del río.

También cuestionan la falta de respuesta de la Junta de Usuarios y la Comisión de Regantes, pese a que aseguran haber pagado 315 soles por hectárea por el servicio de riego. “No vamos a poder ni regar. Nadie se ha comunicado con nosotros”, denunció José.

Ante la ausencia de apoyo institucional, los propios agricultores evalúan ejecutar trabajos de emergencia con recursos propios para evitar mayores pérdidas. “Esperamos que las autoridades actúen de inmediato. Solo pedimos maquinaria para rescatar algo de nuestro terreno”, concluyó el agricultor, mientras el agua continúa minando la ribera y ampliando la zona afectada.

VIDEO RECOMENDADO