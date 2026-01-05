Un robo fue registrado en un hospedaje ubicado en el distrito de Paracas, en la provincia de Pisco, luego de que dos mujeres ingresaran al almacén del establecimiento y se apropiaran de pertenencias de turistas.

Delito en la zona

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas dentro del hospedaje. En las imágenes se observa cómo ambas mujeres ingresan sin dificultad y, tras recorrer el área de almacenamiento, sustraen una mochila con pertenencias personales y un par de zapatillas, para luego retirarse del lugar.

Según la información proporcionada por los responsables del hospedaje, el equipaje robado pertenece a turistas que se encontraban alojados en el establecimiento. El hecho ya fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional, que viene revisando las grabaciones para identificar a las responsables.

De acuerdo con las imágenes difundidas, una de las mujeres es de contextura gruesa y cabello negro, mientras que la otra presenta cabello rubio. Las autoridades no descartan que se trate de un mismo modus operandi utilizado en otros locales.

