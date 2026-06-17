El Gobierno Nacional designó a Rosa Mercedes Casavilca Condemarín como nueva prefecta regional de Ica, según establece la Resolución Suprema N.° 162-2026-IN, publicada en el diario oficial El Peruano.

Asume el cargo

La norma, refrendada por el Ministerio del Interior, dispone además la conclusión de las funciones de Filber Fran Ore Cueto, quien hasta la fecha ejercía el cargo de prefecto regional.

La designación se produce en un contexto particular, ya que ocurre a poco más de un mes de la culminación del mandato del actual gobierno transitorio encabezado por el presidente José Balcázar, cuya gestión concluirá el próximo 27 de julio de 2026, fecha prevista para la transferencia de mando a las nuevas autoridades elegidas en las últimas elecciones generales.

La Prefectura Regional es una instancia del Poder Ejecutivo encargada de representar al Gobierno Nacional en la región, así como de coordinar acciones vinculadas al orden interno, la gobernabilidad y la articulación con las autoridades locales y provinciales.

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