La reciente ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México ya empieza a generar repercusiones. El alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, se vio impedido de viajar al país mexicano para participar como ponente en el III Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica 2025, organizado por la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica y el Instituto de Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida de la UNESCO.

Cambios migratorios

El evento, que se desarrolló del 5 al 7 de noviembre en La Paz, Baja California Sur (México), congregó a autoridades y expertos de distintos países para debatir sobre políticas educativas y estrategias de desarrollo urbano sostenible. Sin embargo, la decisión del Gobierno peruano de romper relaciones diplomáticas con México, anunciada por el canciller Hugo de Zela, generó un cambio inmediato en los requisitos migratorios.

“En primer lugar, comunicar que el viaje que tenía programado a México finalmente no se pudo realizar por los problemas diplomáticos que hay entre Perú y México. Ahora nos exigen Visa, y eso impidió que se lleve a cabo. El evento empezaba el 5 de noviembre y tenía que dar una conferencia”, explicó el alcalde Reyes.

La medida diplomática se produjo luego de que el gobierno mexicano otorgara asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Cabe señalar que, el Congreso de la República declaró “persona no grata” a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum por el asilo que México le concedió a la ex premier Betssy Chávez.

La moción, aprobada con 63 votos a favor y 34 en contra, es la segunda medida adoptada esta semana por las autoridades peruanas en contra de México en relación con este caso, pues ya el lunes el canciller peruano, Hugo de Zela, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

