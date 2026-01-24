En el marco de las actividades por el Mes del Chilcano, se realizó la Ruta Regional del Chilcano, una jornada orientada a revalorar y promover el consumo responsable de esta bebida emblemática elaborada a base de pisco y la ciudad de Pisco celebró el Día del Chilcano en el fundo La Mora, ubicado en el sector San Miguel, distrito de Túpac Amaru Inca.

Tradicional bebida

El evento puso en valor el origen del nombre del destilado de uva y buscó fortalecer el reconocimiento del pisco como patrimonio regional, incentivando su apreciación responsable

Durante la actividad, los asistentes degustaron el chilcano de pisco preparado por el bartender Ricardo Carpio, quien destacó el equilibrio entre los ingredientes tradicionales que dan como resultado un cóctel fresco y adecuado para la temporada de altas temperaturas, reafirmando su popularidad y versatilidad.

En su intervención, Ernesto Chang, productor vitivinícola del fundo La Mora, exhortó a las autoridades del sector turismo a impulsar más actividades gastronómicas y culturales que fomenten el consumo responsable del pisco. Señaló que el consumo per cápita anual del destilado aún es bajo, por lo que consideró necesario fortalecer la promoción con moderación. Resaltó que esta bebida se caracteriza por su sencillez y capacidad de adaptarse a diversos gustos, consolidándose como una de las preferidas del público.

Se tiene previsto que este tipo de actividades continúen desarrollándose en distintos puntos de la región, con el objetivo de fortalecer la identidad pisquera, promover el turismo interno y difundir la cultura del pisco entre las nuevas generaciones. De esta manera, la Ruta Regional del Chilcano se consolida como una plataforma para la promoción responsable del destilado de uva y el posicionamiento de la región como cuna de una tradición que trasciende fronteras.

