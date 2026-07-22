La Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Nasca de la Corte Superior de Justicia de Ica confirmó la detención preliminar judicial de cuatro efectivos de la Policía Nacional del Perú investigados por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Investigan a policías

La decisión fue emitida mediante la Resolución N.° 07, del 18 de julio de 2026, al declarar infundados los recursos de apelación presentados por los investigados, al considerar que existen elementos razonables que los vinculan con los hechos y riesgo de obstaculización de las investigaciones.

El colegiado estuvo presidido por el juez superior Tony Rolando Changaray Segura e integrado por las magistradas Roxana Zavala Cabrera y Rosa Sánchez Satisteban. La resolución confirmó las órdenes de detención preliminar dictadas contra Elmer Huamán Quispe, Teófilo Martín Sedano Tisoc, Héctor William Spencer Campos Vera y Joseph Smith Salomón Fuentes, quienes son investigados por presuntos actos de corrupción durante el ejercicio de sus funciones.

Según la investigación del Ministerio Público, el caso se remonta al 26 de marzo de 2026, cuando agentes de la Policía de Carreteras intervinieron un camión que transportaba aproximadamente 400 cajas de bebidas alcohólicas de presunta procedencia ilícita. La tesis fiscal sostiene que durante la intervención se habría solicitado al propietario de la mercancía el pago de S/ 30 mil para permitir el traslado de la carga y que posteriormente parte del licor desapareció mientras permanecía bajo custodia policial.

Tras evaluar los argumentos de las defensas y la documentación incorporada al expediente, la Sala Superior concluyó que, en esta etapa inicial del proceso, existen suficientes elementos de convicción para mantener la medida cautelar. Asimismo, advirtió la existencia de un riesgo de obstaculización debido a que aún quedan diligencias pendientes para esclarecer plenamente los hechos investigados.

Los magistrados precisaron que la detención preliminar constituye una medida excepcional destinada a garantizar el adecuado desarrollo de la investigación penal y no representa un pronunciamiento sobre la responsabilidad de los investigados. En ese sentido, recordaron que la eventual responsabilidad penal deberá determinarse durante el proceso judicial, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

El caso salió a la luz tras un operativo ejecutado el 11 de julio por la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Durante las diligencias fue detenido el capitán PNP Elmer Huamán Quispe, jefe del Destacamento de Protección de Carreteras (DESDPC) de Nasca, junto con los suboficiales Teófilo Martín Sedano Tisoc, Héctor Williams Spencer Campos Vera y Jhosep Salomón Fuentes.

Las intervenciones fueron autorizadas por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Nasca mediante las Resoluciones Judiciales N.° 01 y 02, emitidas por el juez Anthony Eduardo Arias Mejía. La investigación está a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Ica, dirigido por la fiscal provincial Noris Elva Ricse Cisneros.

Como parte del operativo se realizaron allanamientos en la sede del Departamento Desconcentrado de Protección de Carreteras de Nasca, además de inmuebles ubicados en el distrito de San José de Los Molinos, en Ica, y en Lima. Durante las diligencias se incautaron equipos electrónicos, documentación y otros elementos considerados relevantes para el desarrollo de las investigaciones.

El Ministerio Público informó que las investigaciones continuarán con la toma de declaraciones, pericias e incorporación de nuevos elementos probatorios para determinar las responsabilidades individuales de los involucrados. Asimismo, recordó que la detención preliminar tiene carácter procesal y que todos los investigados mantienen su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme emitida por el Poder Judicial.

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