La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó al juez superior Osmar Antonio Albújar de la Roca por no ejecutar oportunamente una resolución que ordenaba la destitución de un magistrado de la Corte Superior de Justicia de Ica, lo que permitió que este continuara resolviendo procesos judiciales durante más de un año.

Audiencia de la JNJ

La decisión fue adoptada por unanimidad por el Pleno de la JNJ durante una audiencia pública en la que se evaluó la actuación de Albújar cuando se desempeñaba como presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica. Según estableció el organismo, Albújar no hizo cumplir de inmediato la resolución que destituía al juez Segundo Florencio Jara Peña. Aunque la sanción fue comunicada a la Corte en abril de 2023, recién se ejecutó el 28 de mayo de 2024.

Como consecuencia de esa demora, el magistrado destituido siguió ejerciendo funciones jurisdiccionales por más de un año, pese a que ya no estaba legalmente habilitado para desempeñar el cargo.

Durante la audiencia, el miembro ponente de la JNJ, Germán Serkovic González, señaló que la omisión tuvo un impacto directo en el funcionamiento del sistema de justicia. “Lo grave es que un magistrado destituido continuó ejerciendo función jurisdiccional, afectando gravemente el adecuado funcionamiento del sistema de justicia y la confianza en la administración de justicia”, indicó.

La JNJ recordó que la Ley Orgánica de la institución establece que las resoluciones de destitución deben ejecutarse de forma inmediata y que la presentación de recursos no suspende sus efectos.

En sus descargos, Albújar sostuvo que la resolución aún no estaba firme, que no contaba con toda la documentación sobre las notificaciones y que había remitido el caso a las áreas administrativas correspondientes para que realizaran las acciones necesarias. También afirmó que actuó confiando en los informes de la Oficina de Personal y que esperaba una opinión legal antes de disponer la ejecución de la sanción.

Sin embargo, el Pleno concluyó que esos argumentos no justificaban la demora y recordó que, como presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, era la autoridad responsable de hacer cumplir la resolución emitida por la JNJ. “La inejecución de una resolución de destitución constituye un incumplimiento directo de un mandato legal expreso.”

Asimismo, el organismo determinó que Albújar incumplió los deberes establecidos en la Ley de la Carrera Judicial, incurriendo en una falta muy grave al no ejecutar una resolución cuya aplicación era inmediata.

En el mismo procedimiento disciplinario también fue investigado el juez superior Tito Guido Gallegos Gallegos, quien asumió de manera encargada la presidencia de la Corte de Ica durante cuatro días en noviembre de 2023.

No obstante, la JNJ decidió absolverlo al considerar que, apenas recibió un requerimiento relacionado con el caso, realizó las gestiones correspondientes dentro del breve periodo que permaneció a cargo de la presidencia.

EL DATO: La medida se conoce pocos días después de que Albújar fuera reincorporado a la Corte Superior de Justicia de Ica tras haber sido absuelto en otro proceso disciplinario por una denuncia distinta. En esta oportunidad, la sanción responde exclusivamente a la demora en ejecutar la destitución de un juez, conducta que la JNJ consideró una grave afectación al sistema de justicia.

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