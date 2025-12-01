Un adolescente estuvo a punto de perder la vida la tarde de ayer en la playa El Malecón, en la provincia de Pisco, luego de ser arrastrado por el oleaje mientras se bañaba junto a otros dos jóvenes. Decenas de visitantes que se encontraban en la zona se aglomeraron para presenciar la dramática escena.

Rescate y reanimación

Según testigos, tres se estaban ahogando, pero dos lograron salir por sus propios medios. El tercer adolescente no pudo hacerlo y permaneció varios minutos en el mar mientras los ciudadanos pedían ayuda.

Personal de serenazgo provincial acudió al lugar a bordo de una camioneta, mientras que salvavidas realizaron el rescate y reanimación. El menor fue trasladado de inmediato al hospital de Pisco para recibir atención médica.

Los visitantes reclamaron la ausencia de salvavidas permanentes, pese a la gran afluencia de personas. “Tres se estaban ahogando. Dos lograron salir y el otro adolescente ya no pudo. La Policía vino, pero demoró; no había salvavidas pese a la cantidad de visitantes. Nos sentíamos impotentes de no poder hacer nada mientras el jovencito se ahogaba”, relató un testigo.

Otros asistentes también criticaron la falta de canales de comunicación eficaces con serenazgo. “Serenazgo debería tener actualizadas sus páginas con números telefónicos. Hice como 30 llamadas y ninguna funcionaba”, indicó otro vecino.

