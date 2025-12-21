informó que dio por concluido el régimen de intervención al que se sometió a la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Esperanza de Marcona por haberse acreditado el levantamiento de la causal de pérdida total del capital social

Proceso de intervención

Asimismo, se detalló que mediante la Resolución SBS N.º 04398-2025, notificada el 18 de diciembre de 2025, se dispuso revocar los poderes otorgados a Pierina Alvisy Llanos Romero y a Silvia Patricia Claro Silvano, interventoras a cargo del proceso de intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Esperanza de Marcona.

Cabe recordar que, a través la Resolución SBS N.º 04049-2025, notificada el 14 de noviembre de 2025, se dispuso el sometimiento a régimen de intervención de la cooperativa por encontrarse incursa en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa.

De acuerdo con la información financiera reportada, la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Esperanza de Marcona registraba, al 30 de setiembre del 2025, un patrimonio negativo que ascendía a -S/ 40,873,339.95.

