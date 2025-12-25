Malestar e indignación se registró ayer en la provincia de Chincha luego de que ciudadanos acudieran a una empresa avícola para canjear sus vales de pavos a horas de celebrarse la Navidad y se encontraran con la inesperada respuesta de que ya no había stock disponible.

Sin canje

Los clientes llegaron con vales correspondientes a pavos de entre 7 y 10 kilos, con la intención de asegurar la tradicional cena navideña. Sin embargo, al llegar al local fueron informados de manera tajante que no se realizaría la entrega debido a la falta de productos.

En el portón de ingreso solo se encontraba un aviso escrito en una hoja blanca que señalaba: “Sin stock de pavos, se atenderá los días 29 y 30”. Esta información fue confirmada también por el personal de seguridad, quien indicó que no había pavos disponibles para la fecha.

“Este es un vale pagado por la empresa donde trabajamos y debe respetarse. Debieron realizar una mejor distribución. Hay familias que no cuentan con dinero adicional y tenían la esperanza de canjear su vale; ahora se quedan sin cena navideña”, manifestó una usuaria afectada.

