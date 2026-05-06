El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) activó el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) en la región Ica para la campaña 2025-2026, con el objetivo de proteger a los pequeños productores frente a eventos climáticos extremos que puedan afectar sus cultivos.

Por cada hectárea

En Ica, la medida beneficia principalmente a agricultores de zonas productoras que cultivan productos de alto valor económico como espárragos, paltas y arándanos. En total, se estima la protección de alrededor de 8,000 hectáreas agrícolas en la región, lo que busca dar mayor respaldo ante posibles pérdidas por desastres naturales.

Uno de los principales cambios de esta campaña es el incremento de la indemnización, que ahora asciende a 1,000 soles por hectárea afectada, en comparación con los 800 soles otorgados anteriormente. Este apoyo económico se activa en casos de inundaciones, sequías, heladas, granizo o presencia de plagas.

La cobertura del seguro tendrá vigencia desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 1 de agosto de 2026, periodo en el que los productores podrán reportar daños en sus cultivos ante las agencias agrarias correspondientes.

Una vez reportado el siniestro, se realiza una evaluación técnica en campo para verificar las pérdidas y proceder con el pago de la indemnización correspondiente a los agricultores afectados.

Con esta medida, las autoridades buscan reforzar la protección del sector agrícola en Ica, una de las principales regiones agroexportadoras del país, y reducir el impacto económico que generan los fenómenos climáticos en la producción local.

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