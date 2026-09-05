El actual senador por Ica de Fuerza Popular, Rafael Gustavo Yamashiro Oré, estuvo involucrado en un accidente de tránsito que ocasionó la muerte de Richard Alexander Flores Agapito, de 29 años, ocurrido la noche del 13 de enero de 2025 en la Panamericana Sur, en el distrito de Chilca, provincia de Cañete. Según el acta de intervención de la Comisaría PNP Chilca “B”, Yamashiro conducía la camioneta Toyota Hilux de placa ASJ-710 que impactó contra el joven.

Muerte violenta

El documento policial precisa que el accidente ocurrió aproximadamente a las 10:17 de la noche, en el kilómetro 62.5 de la Panamericana Sur. Flores Agapito se encontraba en inmediaciones del grifo Estación 715 cuando fue atropellado y terminó tendido en la cuneta central de la autopista. Cuando los agentes llegaron al lugar, comprobaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con la versión de Yamashiro consignada en el acta, circulaba por la Panamericana Sur en dirección de sur a norte cuando sintió repentinamente un impacto en la parte delantera de su camioneta.

El hoy senador manifestó que “no pudo percatarse del transeúnte”. La unidad fue encontrada estacionada aproximadamente 50 metros más adelante, al lado derecho de la berma, y presentaba daños materiales visibles en la parte delantera del parachoques.

La Policía registró a Yamashiro en condición de detenido y realizó las diligencias correspondientes por el accidente de tránsito con resultado de muerte. Entre las actuaciones consignadas figuran un acta de registro personal, acta de detención, lectura de derechos, constancia de buen trato y documentación relacionada con el vehículo.

El documento recoge también el testimonio de María Emilia Avalos Cuya, de 25 años, pareja de Flores Agapito. Según declaró a la Policía, se encontraba esperando al joven en el grifo cuando aproximadamente a las 10:17 de la noche escuchó un fuerte impacto y, al salir hacia la autopista, encontró a su pareja tendida en la cuneta central. La muerte dejó además un profundo dolor entre sus familiares, quienes posteriormente expresaron públicamente su pesar.

Flores Agapito dejó en la orfandad a dos menores, de 5 y 3 años, según lo expresado por sus familiares tras la tragedia. Al momento del accidente, Yamashiro tenía domicilio registrado en Ica. Más de un año después fue elegido senador por la región Ica por Fuerza Popular en las Elecciones Generales de 2026.

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