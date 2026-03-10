El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho, obtuvo en primera instancia la sentencia condenatoria de siete años de pena privativa de libertad efectiva e inhabilitación de trece años contra Oscar Sulca Coronel (44), alcalde de la Municipalidad Distrital de Acosvinchos, por el delito de cohecho pasivo propio, en agravio de su comuna. La investigación fue dirigida por la Fiscal Adjunta Provincial Luisa Massiell Madeleine Conga Palomino.

Grave delito

Además del burgomaestre, también se logró la sanción de tres años y cuatro meses de pena privativa de la libertad, con una inhabilitación de cinco años y siete meses para el ex gerente municipal Nelson Torres Medina (39) de la misma entidad, acogiéndose a la conclusión anticipada; es decir, aceptando los cargos imputados por el Ministerio Público.

De la misma forma, Álvaro Laura Nina (44), representante del Consorcio Nazareno, fue sentenciado mediante proceso de terminación anticipada por el delito de cohecho activo genérico, reconociendo su responsabilidad, por lo que se obtuvo la sanción de dos años y cuatro meses de pena privativa de libertad e inhabilitación de cinco años con seis meses para contratar con el Estado.

Se conoció que, en el marco de ejecución del proyecto Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego tecnificado en los sectores Lorenzayocc y Hanansayocc del distrito de Acosvinchos (Huamanga-Ayacucho), Sulca Coronel y Torres Medina, ambos en el año 2023, solicitaron a Laura Nina, el 5 % del costo directo de la obra.

Este cobro indebido tuvo la finalidad de que no se continúe con las visitas y/o verificaciones inopinadas a la indicada obra y que se ejecute el pago de las valorizaciones a favor del consorcio sin realizar observaciones.

La representante del Distrito Fiscal de Ayacucho acreditó en juicio que el requerimiento del 5% fue renegociado a 65 mil soles, dinero que fue entregado por el representante del consorcio al ex gerente en dos armadas, el primer monto de 40 mil soles y el segundo monto de 25 mil soles, los mismos que fueron divididos entre el alcalde y el entonces gerente.

Tras esta contundente sustentación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, Laura Nina y Torres Medina aceptaron su culpa. En el caso del alcalde, durante el juicio se acreditó su responsabilidad penal.

Además de la pena carcelaria, Sulca Coronel, Torres Medina y Laura Nina deberán pagar una reparación civil de 50 mil, 25 mil y 8 mil soles, respectivamente.

