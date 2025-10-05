Un sismo de magnitud 4.2 sorprendió a los habitantes de Pisco la noche de este sábado. El movimiento se produjo a las 11:01 p.m. (hora local) y fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según el reporte oficial del IGP, el epicentro del sismo se localizó a 87 kilómetros al suroeste de Pisco, en la región Ica, con una profundidad de 19 kilómetros. La intensidad del movimiento fue calificada como III en la escala de Mercalli en la ciudad de Pisco, lo que indica una percepción leve por parte de la población, sin causar daños estructurales.

Datos técnicos

Magnitud: 4.2

Hora local: 04/10/2025 – 23:01:41

Hora UTC: 05/10/2025 – 04:01:41

Profundidad: 19 km

Latitud: -14.35

Longitud: -76.67

Referencia: 87 km al SO de Pisco, Ica

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas. Sin embargo, el evento ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes recuerdan la vulnerabilidad sísmica de la región costera del sur peruano.

Se recomienda a la población mantener la calma, revisar sus planes de emergencia y seguir las indicaciones de Defensa Civil.

VIDEO RECOMENDADO