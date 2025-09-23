Un sismo de magnitud 4.5 se registró a las 4:05 de la tarde (hora local), según información proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor en Nasca

El epicentro del movimiento sísmico se ubicó a 53 kilómetros al sur de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica, con una profundidad de 22 kilómetros. La latitud y longitud del evento fueron -15.82 y -75.3, respectivamente.

De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el sismo tuvo una intensidad de II-III en Marcona, lo que indica que fue percibido de forma leve por la población, sin que se hayan reportado daños personales ni materiales hasta el momento.

Las autoridades locales y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) continúan monitoreando la zona ante posibles réplicas y recomiendan a la ciudadanía mantener la calma y revisar sus planes de emergencia.

VIDEO RECOMENDADO