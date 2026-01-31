La ciudad de Pisco celebra con orgullo el destacado desempeño de los jóvenes talentos Máximo Hernández Moreyra, de la Academia Estampas del Perú de Pisco, y Milagros Kongsan Guzmán, de la Academia Pasión y Orgullo de la ciudad de Ica, quienes lograron clasificar a la Primera Final en la categoría Infantil del Mundial de Marinera 2026, certamen que se desarrolla en la ciudad de Lima.

Talento peruano

Ambos representantes de la región Ica han demostrado un alto nivel artístico y técnico en cada una de sus presentaciones, evidenciando disciplina, constancia y profundo amor por nuestra danza nacional. Su participación no solo resalta el talento infantil, sino que también reafirma el valor cultural de la marinera como expresión viva de identidad, tradición y orgullo peruano.

Este importante logro los posiciona entre los mejores exponentes de su categoría a nivel nacional, generando alegría en sus familias, instructores y en toda la comunidad que los respalda. Padres de familia y maestros destacaron el esfuerzo conjunto y el acompañamiento permanente en su formación artística, mientras la afición continúa alentando con entusiasmo a la pareja número 578, augurándoles nuevos éxitos en esta decisiva etapa del prestigioso certamen.

VIDEO RECOMENDADO