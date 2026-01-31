de los jóvenes talentos Máximo Hernández Moreyra, de la Academia Estampas del Perú de Pisco, y Milagros Kongsan Guzmán, de la Academia Pasión y Orgullo de la ciudad de Ica, quienes lograron clasificar a la Primera Final en la categoría Infantil del Mundial de Marinera 2026, certamen

Talento peruano

Ambos representantes de la región Ica han demostrado un alto nivel artístico y técnico en cada una de sus presentaciones, evidenciando disciplina, constancia y profundo amor por nuestra danza nacional. Su participación no solo resalta el talento infantil, sino que también reafirma el valor cultural de la marinera como expresión viva de identidad, tradición y orgullo peruano.

Este importante logro los posiciona entre los mejores exponentes de su categoría a nivel nacional, generando alegría en sus familias, instructores y en toda la comunidad que los respalda. Padres de familia y maestros destacaron el esfuerzo conjunto y el acompañamiento permanente en su formación artística, mientras la afición continúa alentando con entusiasmo a la pareja número 578, augurándoles nuevos éxitos en esta decisiva etapa del prestigioso certamen.

