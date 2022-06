El incremento en los precios de los combustibles continúa afectando al sector transporte en la provincia de Ica, ya que en los últimos años el costo de la gasolina se ha duplicado, generando menor ganancia en los conductores, así lo advirtió Raúl Villa Santiago, presidente de la Asociación de Transportistas Profesionales de Ica.

Transportistas afectados

Señaló que a nivel nacional existe una subida fulminante de precios de los combustibles. En el caso del galón de gasolina de 90, en el año 2019 se vendía a S/ 11.50 mientras que actualmente se debe pagar más del doble, con un precio de S/ 25.50. También se ha evidenciado el incremento en los precios de la gasolina 95 y 97, que sobrepasa los 26 y 27 soles respectivamente, mientras que en la G98 llega hasta los S/ 28.79.

“Los combustibles siguen aumentando su precio, es insostenible la situación en el transporte, la gasolina más cara se vende cerca a los 30 soles por galón y todos los vehículos modernos se prenden con ese combustible. El alza afecta al pueblo en general, estamos haciendo todo lo posible para no elevar el pasaje”, declaró.

Sostuvo otro factor en contra, también es el aumento en los precios de los productos de mantenimiento, antes un vehículo recibía el mantenimiento en un taller particular a 60 soles, mientras que la tarifa actual es de hasta S/ 130 por unidad móvil, siendo así que actualmente un cuarto de aceite cuesta 25 soles, cuando su tarifa regular era de S/ 18.

Al ser consultado sobre el próximo paro nacional de transportistas de carga pesada, programado para el 27 de junio del presente año, mostró su respaldo y comentó que el gremio multimodal continuará sus labores de manera normal, sin embargo, reveló que más de 47 mil transportistas del departamento iqueño evalúan un posible paro para el próximo 4 de julio del año actual, debido a la indiferencia del Gobierno Central.

“En el caso de nosotros transporte masivo, taxi colectivo, mototaxi, estamos programando un paro para el 4 de julio, será una marcha pacífica, no queremos dañar bienes privados ni del Estado, nuestros reclamos son justos porque somos personas de trabajo. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprueba normas en base al contexto de Lima, pero no ve la realidad de cada región, en otros países un Kía Picanto está autorizado por el Estado, acá en el Perú no es así y se indica que es porque no llega a la cilindrada o al peso, cuando estos vehículos son modernos, son miles y miles que han adquirido en el 2018, 2019 y hasta la actualidad, existen muchos temas pendientes con el Gobierno Central”, finalizó.

Cabe señalar que otros combustibles que presentan un aumento de precios son el GLP que se vende hasta en S/ 9.00, además del GNV a S/ 1.99, mientras que el Diesel llega a venderse en algunos grifos a 18 soles con 49 céntimos.