La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Nasca fue reconocida por el Ministerio de Educación (MINEDU) como ganadora en la categoría 3 del Concurso Nacional de Buenas Prácticas de Gestión Educativa 2025, gracias a su innovadora propuesta para fomentar la lectura en las comunidades rurales, potenciada por la tecnología.

Comprensión lectora

La práctica premiada, denominada “Compartimos nuestro amor por la lectura en mi comunidad rural, potenciado por la tecnología”, se implementó en 32 aulas rurales equipadas con pizarras digitales, permitiendo un aumento del 23% en la comprensión lectora respecto al año 2024. Además, el 85% de los estudiantes manifestó actitudes positivas hacia la lectura, con un mayor involucramiento de las familias.

El proyecto incluyó talleres y microtalleres para docentes rurales, acompañamiento pedagógico en aula, así como la dotación de recursos y el acondicionamiento de espacios de lectura, complementados con actividades comunitarias que involucraron a docentes, familias, autoridades y escritores locales.

Este reconocimiento posiciona a la UGEL Nasca como referente en innovación educativa, demostrando que el liderazgo compartido y el trabajo en equipo generan transformaciones reales. La práctica no solo fortaleció la comprensión lectora, sino también la identidad cultural y el vínculo comunitario, convirtiendo la lectura en un espacio de encuentro y crecimiento.

Con este logro, se abre la posibilidad de replicar la experiencia en otras instituciones rurales, ampliando su impacto y asegurando que más niños y niñas disfruten de los beneficios de una cultura lectora fortalecida.

La directora Mag. Ana Tang Almeida y las especialistas de la UGEL Nasca fueron felicitadas por este gran logro, que refuerza el compromiso de la institución con la lectura, la niñez y el aprendizaje continuo, convencidos de que cada página compartida es un paso hacia un futuro más justo y esperanzador.

