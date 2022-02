El Jurado Nacional de Elecciones publicó el 5 de febrero la Resolución 017-2022-JNE, declarando fundado el recurso de apelación interpuesto por don Mario José Barbarán Vente y en consecuencia revocó el acuerdo de concejo 08-2021-MPN y la reformó declarando la vacancia del regidor de Nasca, David Copello Zevallos por causal prevista en el numeral 6 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Asume nueva regidora

Asimismo resolvió dejar sin efecto la credencial otorgada a David Copello Zevallos en el cargo de regidor del concejo provincial de Nasca, emitida con motivo de las elecciones regionales y municipales 2018 y convocó a doña Alicia Emilia Baldeon Quispe, a fin de que asuma el cargo de regidora y complete el periodo de gobierno municipal 2019-2022, para lo cual se le otorgará la credencial que le acredite como tal.

El órgano electoral argumento que, aún cuando el concejo municipal declaró infundado el pedido de vacancia y esta tendría el caso de cosa decidida, no puede señalarse que tiene el caso de cosa juzgada electoral. Ello debido a que el supremo tribunal electoral no había emitido pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. En ese contexto el tribunal halló que el mencionado regidor fue condenado con pena privativa de la libertad por la comisión de un delito doloso, por no haber consignado información obligatoria en su hoja de vida (falsa declaración en procedimiento administrativo), cuya vigencia confluyó con el mandato que ejerce en el concejo municipal, razón por la cual incurrió en la causal de vacancia establecida en el numeral 6 del artículo 22 del ley orgánica de municipalidades.

Si bien es cierto la mencionada autoridad fue rehabilitada el 21 de diciembre del 2020, por haberse cumplido la pena impuesta, también lo que es la vigencia de su condena emitida el 7 de noviembre del 2019, concluyó con su mandato de regidor cuya vigencia es hasta el 31 de diciembre del 2022.