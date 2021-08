Los pobladores del centro poblado Santa Bárbara (La Tinguiña-Ica) denuncian una serie de deficiencias en la obra “Mejoramiento de la carretera vecinal para la integración de los centros poblados, Santa Bárbara, Manco Cápac, Buenos Aires y otros”, a cargo de la empresa Consorcio Santa. Según el presidente de la junta directiva en la zona, Humberto Gómez Uribe, la construcción de pistas y veredas no tendría una conformidad técnica, al presentar defectos constructivos que observaron en varias calles y avenidas de la zona.

Vecinos son perjudicados

Gómez Uribe manifestó que, la obra valorizada en más de 4 millones de soles en su conjunto, perjudica a 200 familias en la Av. San José, calle 3, pasaje León Bernales y calle Víctor Bolívar, que ante la paralización por meses de los trabajos, se daña la salud por el constante polvo, generando problemas respiratorios en niños y ancianos.

“Las obras llevan paralizadas meses, las pistas son angostas deben ser mínimo de 6 metros de ancho y solo tienen 3, las veredas se encuentran desniveladas y no existe un monitoreo, solo pedimos obras de calidad”, declaró.

El presidente de la junta directiva precisó que existe un informe de Provías, el cual paraliza los trabajos desde el pasado 31 de enero del 2021, donde se indica que la Municipalidad Provincial de La Tinguiña efectúa modificaciones incoherentes, ilegales y antitécnicas en el proyecto, asimismo no informa a Provías sobre el avance físico y financiero de la obra, así como no presenta el resumen de valorización, no cumple las observaciones que realizó Provías en relación a la ejecución de la construcción y no registra ni mantiene actualizada la información técnica y financiera en los sistemas de información del Ministerio de Transporte, normados para la gestión pública.