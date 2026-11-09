Los familiares de Justino Pariona Ventura, adulto mayor que falleció luego de ser mordido por una serpiente mientras realizaba trabajos agrícolas en el sector de Chiquerillo, distrito de Changuillo, provincia de Nasca, denunciaron presunta negligencia en el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola. La familia cuestiona la demora en la asistencia médica, la falta de suero antiofídico y las dificultades para gestionar su traslado de emergencia a Ica.

Emergencia por mordedura

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el ataque de la víbora ocurrió a las 10:00 de la mañana del viernes 6 de noviembre, cuando Pariona Ventura se encontraba trabajando en una chacra del caserío de Chiquerillo. Tras sufrir la mordedura fue llevado inicialmente a la posta de salud de Changuillo, donde, según denunciaron, no se contaba con el antídoto necesario para contrarrestar el veneno. Posteriormente, habría sido trasladado a Palpa y luego al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, donde tampoco se disponía del medicamento.

Una sobrina del fallecido, relató que recibió una comunicación de sus familiares informándole que su tío necesitaba ser trasladado a Ica debido a la ausencia del suero antiofídico (antiveneno). Según su testimonio, ella se encontraba en Ica y solicitó que el paciente fuera enviado directamente en una ambulancia, comprometiéndose a recibirlo en esa ciudad. Sin embargo, aseguró que el personal de salud le indicó que el protocolo del hospital exigía que el traslado se realizara en compañía de un familiar (pese a que no tenía familia en la zona de la emergencia).

La mujer cuestionó que no se hubiera gestionado una referencia directa a Ica desde Changuillo o Palpa, considerando que ya se conocía la presunta falta del antídoto. ¿Por qué la persona o el médico que estaba en Changuillo no lo derivó de frente a Ica si ya sabían que no había un antídoto, además sabían que su hija estaba en Lima y yo en Ica, hemos tenido que viajar hasta Nasca?“, reclamó.

En otro momento de su declaración, aseguró que cuando finalmente llegó al hospital encontró a su tío en una esquina, con fuertes dolores y fiebre. “Ellos han esperado que yo llegué para que recién se movilicen, cuando yo llegué, la ambulancia estaba parada y mi tío estaba echado en una esquina, doblándose de dolor, hinchado y con quemazón, a mi tío lo han dejado morir a pesar que era una emergencia”, manifestó.

La familiar también sostuvo que fue recién después de su llegada y de insistir al personal para que movilizara al paciente que se inició el traslado en ambulancia. No obstante, durante el desplazamiento, el adulto mayor sufrió un paro cardíaco. Posteriormente presentó un segundo paro y lamentablemente falleció.

La denuncia familiar no terminó con el fallecimiento. La sobrina también cuestionó las dificultades que habría encontrado para obtener la documentación médica necesaria para realizar los trámites correspondientes. Afirmó que el personal médico se retiró y que recién al día siguiente le habrían indicado que podría recibir la documentación, situación que prolongó su permanencia en el establecimiento mientras debía realizar los procedimientos posteriores al fallecimiento de su tío.

La familiar rechazó además las versiones que señalaban que ningún pariente se había acercado al paciente. Explicó que viajó desde Ica hasta Nasca y que también hubo familiares que intentaron gestionar el traslado desde Lima, pero que las distancias y las condiciones impuestas habrían complicado su llegada.

Cabe señalar que la población de la zona cuestionó que establecimientos de salud ubicados en una zona donde existen actividades agrícolas y presencia de serpientes no cuenten con los medicamentos necesarios para responder ante este tipo de emergencias (mordeduras de serpientes".

EL DATO: 4 horas tuvo que viajar la sobrina y más de 8 horas la hija, para llegar hasta el hospital, donde ya encontraron a su familiar grave.

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