Un estudiante de 16 años natural de la provincia de Huaytará, en Huancavelica, continúa recuperándose en el Hospital Regional de Ica luego de ser víctima de la mordedura de una serpiente en una localidad rural del distrito de Sangayaico. Fue atacado cuando caminaba hacia su colegio.

Peligroso veneno

El hecho se registró el 30 de mayo por el anexo de Santa Rosa de Acora, donde el adolescente sufrió el ataque de una víbora mientras se encontraba en la zona. Debido a las complicaciones que aparecieron en las horas posteriores, personal de salud dispuso su traslado al Hospital Regional de Ica para recibir atención especializada.

La emergencia generó preocupación entre sus familiares, ya que el menor presentó una fuerte reacción física producto del veneno, con inflamación progresiva en la extremidad afectada. Tras ser evaluado por especialistas, quedó internado para recibir tratamiento y seguimiento médico permanente.

De acuerdo con información brindada por la familia, el paciente muestra una evolución favorable. Actualmente permanece hospitalizado y su condición es estable, por lo que no se ha considerado necesaria una transferencia a un hospital de mayor complejidad.

La situación ha movilizado a familiares y personas cercanas al adolescente, quienes permanecen acompañándolo durante su recuperación. Sin embargo, el proceso también ha significado gastos imprevistos relacionados con el traslado, alojamiento y alimentación de quienes permanecen en Ica brindándole apoyo.

Por esa razón, sus familiares han iniciado una campaña de solidaridad para reunir recursos que les permitan afrontar los costos derivados de la emergencia médica. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse con la familia a través del número 931 426 565 o realizar aportes mediante Yape al 995 622 216.

Mientras continúa su tratamiento, la expectativa de sus seres queridos es que el joven pueda completar su recuperación y regresar pronto a su hogar para retomar sus estudios escolares.

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