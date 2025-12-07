Washington Alexander Sotelo Luna, recientemente, juramentado como vicegobernador asume desde ayer 6 de diciembre hasta el 15 de este mismo mes el cargo de Gobernador Regional de Ica (e).

Continuará el trabajo

La encargatura fue dispuesta mediante acuerdo de consejo regional N°050-2025-GORE-ICA de la sesión ordinaria de fecha 3 de diciembre. La cual en el artículo primero resuelve aprobar la licencia sin goce de haber solicitada por el gobernador Jorge Hurtado Herrera por motivos personales.

En el segundo artículo dispone que durante el periodo de licencia el vicegobernador Sotelo Luna asuma el despacho regional a fin de garantizar la continuidad de las funciones ejecutivas y de la gestión institucional. Sotelo Luna, ex consejero regional por Chincha, aseveró que velara por que los trabajos no se paralicen.

